Федор Смолов: «Еще бы против «Зенита» нам засчитали гол. Можно им отдавать первое место и играть за второе»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов высказался в перерыве матча с (1:0, второй тайм).

– Худшее, что может произойти с нападающим: красивый мяч забит, но отменен судьями. Что произошло?

– (Шатову за кадром) Ты иди играй в мини-футбол, ## (эх – прим. Sports.ru) ты, Олег.

Да ничего нельзя сказать. Я сказал, что не засчитают, как только судья пошел смотреть. Это читалось. Еще бы против «Зенита» нам засчитали гол.

В принципе, можно второе место разыгрывать, думаю, им отдавать первое и играть за второе. Календарь под них, мы играем то в 11 утра, то в 10 вечера. Игру они не переносят на один день.

Не знаю, что я могу сказать. Неприятно, когда не засчитывают гол твоей команде. А так «Зенит» играет достойно, такой подбор исполнителей. Есть второй тайм, сейчас послушаем, что скажет тренер.

– Вы жестко высказались в отношении «Зенита». Теперь уже туда путь для вас точно закрыт?

– Я не знаю, вам виднее, – сказал Смолов в эфире телеканала «Матч ТВ».