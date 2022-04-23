Рангник после 1:3: «МЮ» сыграл лучше, чем с «Ливерпулем». «Арсенал» забил 3-й гол из явного офсайда – не понимаю, почему ВАР не вмешался»

объяснил поражение со счетом 1:3 от в матче .

«Сегодня мы сыграли лучше, чем во вторник. Могли забить больше голов, чем вышло на самом деле.

Мы оправились от плохого начала игры и имели множество голевых моментов: попадали в перекладину и штангу. У нас было достаточно моментов, чтобы добиться благоприятного результата.

Единственное, что у нас не получалось, – это защищаться в собственной штрафной и рядом с ней. Это наша проблема на протяжении всего сезона. Мы должны лучше защищаться.

С другой стороны, третий гол забит из явного офсайда – я не понимаю, почему ВАР не вмешался.

Футболисты очень разочарованы и расстроены. Забей мы пенальти, это изменило бы всю игру, но этого не получилось сделать.

Нам показалось, что забивал не из офсайда. Три раза не повезло с решениями ВАР – еще был момент с игрой рукой в штрафной. Но что есть, то есть, приходится справляться с этим.

Наша игра улучшилась, но результат разочаровывает», – заявил главный тренер .