Бруну не забил 2 пенальти из 2 в этой АПЛ. Роналду реализовал обе попытки

Бруну Фернандеш не реализовал пенальти в матче – .

На 57-й минуте в ворота лондонского клуба был назначен пенальти после того, как мяч попал в руку Нуну Таварешу. К мячу подошел . Португалец пробил в штангу.

27-летний хавбек не забил два пенальти из двух в этом розыгрыше . , который находился на поле в момент назначения пенальти, но не подошел к мячу, реализовал обе своих попытки в этом сезоне.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «МЮ» и «Арсеналом» (1:2, второй тайм).