Бруну не забил 2 пенальти из 2 в этой АПЛ. Роналду реализовал обе попытки

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Арсенал Бруну Фернандеш Футбол

Бруну Фернандеш не реализовал пенальти в матче «Арсенал»«Ман Юнайтед».

На 57-й минуте в ворота лондонского клуба был назначен пенальти после того, как мяч попал в руку Нуну Таварешу. К мячу подошел Бруну Фернандеш. Португалец пробил в штангу.

27-летний хавбек не забил два пенальти из двух в этом розыгрыше АПЛ. Криштиану Роналду, который находился на поле в момент назначения пенальти, но не подошел к мячу, реализовал обе своих попытки в этом сезоне.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «МЮ» и «Арсеналом» (1:2, второй тайм).

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные