Талалаев о 2:3 с «Сочи»: «Ахмат» не вернулся на поле после перерыва. Есть те, кто отбывает номер»

Главный тренер подвел итоги матча с (2:3).

«Начну с хорошего. Впервые забили два мяча «Сочи», забили со стандарта в этом сезоне, сыграли в очень хороший качественный футбол. Я поблагодарил ребят, но, к сожалению, если говорить, чего не хватило – не хватило ресурса, замен.

Вы видите, что у многих команд, где много арендованных футболистов, когда не хватает какой-то мотивации, есть люди, которые на поле умирают, а есть, которые отбывают номер.

К сожалению, те последние 15 минут, которые мы провели – меня не удовлетворило качество работы, отношение некоторых футболистов. Будем разбираться послезавтра. Хотел дать команде дополнительный выходной за такую самоотдачу, но работы непочатый край.

Мы играли ничуть не хуже соперника. К сожалению, не вернулись после перерыва на поле и пропустили два мяча, которые, в принципе, можно было не получать», – сказал Талалаев.