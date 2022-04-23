Смотрите видео дубля Жемалетдинова и удаления Берковского в матче «Локомотив» – «Нижний Новгород»

Смотрите видео всех голов матча «Локомотив» – «Нижний Новгород».
В 26-м туре РПЛ москвичи на своем поле обыграли команду тренера Александра Кержакова (2:1).
Атакующий полузащитник железнодорожников Рифат Жемалетдинов открыл счет в матче на 33-й минуте.
На 53-й минуте 25-летний хавбек сделал дубль и с 8 голами стал лучшим бомбардиром «Локомотива» в нынешнем сезоне Премьер-лиги.
На 72-й минуте гости остались в меньшинстве – поле покинул отыгравший всего 20 минут после выхода на замену хавбек Илья Берковский. Арбитр Евгений Турбин сходил к монитору и удалил игрока «Нижнего» – Берковский придавил шипами ногу игравшего в подкате Артема Карпукаса.
Воспитанник «Зенита» Кирилл Кравцов на 77-й минуте забил за «Нижний Новгород».