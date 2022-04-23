Смотрите видео дубля Жемалетдинова и удаления Берковского в матче «Локомотив» – «Нижний Новгород»

Смотрите видео всех голов матча «Локомотив» – «Нижний Новгород».

В 26-м туре москвичи на своем поле обыграли команду тренера Александра Кержакова (2:1).

Атакующий полузащитник железнодорожников открыл счет в матче на 33-й минуте.

На 53-й минуте 25-летний хавбек сделал дубль и с 8 голами стал лучшим бомбардиром в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

На 72-й минуте гости остались в меньшинстве – поле покинул отыгравший всего 20 минут после выхода на замену хавбек Илья Берковский. Арбитр Евгений Турбин сходил к монитору и удалил игрока «Нижнего» – Берковский придавил шипами ногу игравшего в подкате Артема Карпукаса.

Воспитанник «Зенита» на 77-й минуте забил за .