Отец Агаларова считает, что Гамиду нужно уходить из «Уфы»: «Сын уже созрел для большой команды»

Отец Гамида Агаларова считает, что футболисту нужно сменить клуб летом.

Нападающий «Уфы» забил свой 17-й гол в сезоне в матче против «Урала». 21-летний Агаларов является лучшим бомбардиром чемпионата России на данный момент.

«Я считаю, что мой сын уже созрел для большой команды.

Думаю, что этим летом ему нужно поменять клуб, вне зависимости [от того], вылетит «Уфа» или нет. Очень хочется увидеть Гамида в большой команде.

Есть ли к нему интерес? Не буду вам говорить. На данный момент у него действующий контракт с башкирским клубом, он там», – сказал .