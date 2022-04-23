Артета о 3:1 с «МЮ»: «Арсенал» великолепно отреагировал на пенальти Бруну. Не можем выигрывать в каждой игре – это дано 1-2 командам в АПЛ»

Теги Манчестер Юнайтед Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Аарон Рэмсдейл Футбол

Микель Артета рассказал о победе со счетом 3:1 над «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ.

«Это был важный матч после двух дней на восстановление и удачного результата в матче с «Челси».

Мы хотели снова победить и понимали, как будут важны наши болельщики, которые придали нам энергии. Мы рассчитывали начать матч быстро и забить первыми.

Мы не контролировали игру последние 15 минут первого тайма и первые 15 минут второй половины. Здесь нам требовалось везение. 

К тому же у нас есть Аарон Рэмсдейл, который сделал несколько важных сэйвов. Соперник не реализовал пенальти, а это редкость, учитывая их мастерство.

Мы извлечем из этого уроки, но в то же время после этого команда показала великолепную реакцию

Нельзя рассчитывать на победу в каждом матче, так как это дано только одной или двум командам в лиге. Мы должны заслужить право побеждать. Нам нужно было немного везения, и оно у нас было сегодня», – заявил главный тренер «Арсенала».

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