Олимп-ФНЛ. «Балтика» обыграла СКА, «Томь» победила «Текстильщик», «Торпедо» и «КАМАЗ» голов не забили

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Олимп-ФНЛ

34-й тур

Томь – Текстильщик 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
23 апреля, 12.00, «Стадион Труд»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 37 Кирсанов.
ТомьПочивалин, Зуйков, Абрамов, Обивалин, Дениш Дуарте, Полетаев, Gorovykh, Кубышкин, Гордюшенко, Кирсанов, Галаджан.
ТекстильщикСмирнов, Хрипков, Малания, Матвийчук, Макушкин, Стеклов, Горюшкин, Машуков, Шведюк, Сергеев, Гогричиани.

 

Нефтехимик – Кубань 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
23 апреля, 14.00, «Нефтехимик»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 21 Хомуха, 0:2 – 58 Абдоков, 0:3 – 80 Маркин.
НефтехимикГолубев, Шоркин (Мршуля, 63), Котов, Калугин (Ситдиков, 75), Ширяев, Галиулин (Шарифуллин, 77), Денисов, Баранов (Данилин, 75), Москвичев, Пруцев, Уридия.
КубаньНестеренко, Хомуха, Рыбин, Грицаенко, Большаков, Сапета, Гурфов (Meskhi, 87), Алейников (Кулишев, 84), Сидоров (Карев, 84), Абдоков (Петров, 68), Саркисов (Маркин, 46).

 

Акрон – Спартак-2 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
23 апреля, 15.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 74 Воропаев.
АкронЗуев, Рогач (Сагуткин, 46), Волков, Чудин, Савичев (Делькин, 79), Килин, Палиенко, Азаров, Ефремов (Сасин, 66), Гираев (Базелюк, 66), Кожедуб (Чистяков, 46).
Спартак-2Акмурзин, Петрунин, Воропаев, Агапов, Бакалюк, Оганесян (Ходорченко, 90), Лайкин, Шитов (Кутателадзе, 90), Шильцов (Данилин, 75), Maksimchuk (Муталиев, 61), Муминов.

 

КАМАЗ – Торпедо 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
23 апреля, 15.00, «стадион КАМАЗ»
Онлайн матча
КАМАЗКуликов, Морозов, Аюкин, Смирнов, Мамин, Замалиев, Кириллов (Badrtdinov, 79), Калугин (Лопатин, 79), Воронин (Игнатенко, 90), Paltsev (Казимир, 86), Янушковский (Акоста, 79).
ТорпедоШумских, Довбня, Самсонов, Кожемякин, Прошкин, Померко, Нетфуллин (Полубояринов, 86), Енин (Адаев, 63), Орехов (Абдрашитов, 67), Лебеденко (Седько, 86), Лаптев.

 

Металлург Липецк – Волгарь 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
23 апреля, 16.00, «Stadion Metallurg, Lipetsk»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 71 Никитенков.
Металлург ЛипецкКобзев, Поликутин, Никитенков, Иваньков, Войдель, Бабаев (Завезен, 88), Яковлев (Овчинников, 61), Киселев, Великородный (Поярков, 80), Кутьин (Долгов, 80), Арустамян.
ВолгарьСмирнов, Локтионов, Козлов, Морозов, Симонян, Капленко (Демьянов, 82), Павлишин, Гилязетдинов, Баев (Бутенко, 71), Юсупов (Лесников, 71), Стефанович (Косарев, 82).

 

Факел – Олимп-Долгопрудный 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
23 апреля, 16.00, «Центральный стадион профсоюзов»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 52, пенальти Максимов.
ФакелДашаев, Брызгалов, Городовой, Черов, Мастерной (Магаль, 46), Акбашев, Шаваев (Дмитриев, 46), Мендель (Пейчинович, 72), Файзуллин (Никитин, 67), Аппаев, Максимов (Дядюн, 72).
Олимп-ДолгопрудныйКутин, Коваленко, Сухомлинов (Масимов, 84), Петухов (Ада, 84), Натабашвили, Иполе, Косянчук, Дорофеев (Сафронов, 71), Булия, Коротаев, Дулаев (Тарасенко, 58).

 

Балтика – СКА Хабаровск 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
23 апреля, 18.00, «Стадион Калининград»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 73 Мусаев, 2:0 – 82 Мусаев.
БалтикаТишкин, Карпович (Осипов, 46), Латышонок, Мещанинов, Алейник (Кленкин, 46), Попов (Храмцов, 90), Кашчелан, Альшин, Казаев (Гелоян, 86), Максименко (Барсов, 64), Мусаев.
СКА ХабаровскДенисов, Мануйлов (Никифоров, 80), Иллой-Айет, Фомин, Сугробов, Тихонов, Гаглоев (Караев, 80), Гащенков, Квеквескири (Мартусевич, 87), Гонгадзе, Цаллагов (Дмитриев, 80).

 

Краснодар-2 – Велес 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
23 апреля, 18.00, «Stadion Akademii FK Krasnodar»
Онлайн матча
Краснодар-2Стежко, Пивоваров, Агкацев, Sukhoruchenko, Zhilkin (Gayvoronskiy, 86), Кратков (Мацукатов, 46), Кокоев (Кучугура, 60), Рейхмен (Gubzhokov, 70), Сабуа, Халназаров, Самко (Апеков, 46).
ВелесКузнецов, Прищепа, Коротков, Стаменкович, Adeniyi, Кертанов (Воробьев, 90), Кабахидзе, Галоян, Майга, Maltsev (Абдуллахи, 60), Sarkisyan (Логуа, 87).

 

Оренбург – Алания
Дата проведения
24 апреля, 15.00, «Газовик»
Онлайн матча

 

Ротор – Енисей
Дата проведения
24 апреля, 16.00, «Волгоград-Арена»
Онлайн матча

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Олимп-ФНЛ

Статистика Олимп-ФНЛ

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