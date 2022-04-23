Олимп-ФНЛ. «Балтика» обыграла СКА, «Томь» победила «Текстильщик», «Торпедо» и «КАМАЗ» голов не забили

Олимп-ФНЛ
34-й тур
- Дата проведения
- 23 апреля, 12.00, «Стадион Труд»
- Гол:
- 1:0 – 37 Кирсанов.
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Томь –
Почивалин, Зуйков, Абрамов, Обивалин, Дениш Дуарте, Полетаев, Gorovykh, Кубышкин, Гордюшенко, Кирсанов, Галаджан.
- Дата проведения
- 23 апреля, 14.00, «Нефтехимик»
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Нефтехимик –
Голубев, Шоркин (Мршуля, 63), Котов, Калугин (Ситдиков, 75), Ширяев, Галиулин (Шарифуллин, 77), Денисов, Баранов (Данилин, 75), Москвичев, Пруцев, Уридия.
- Дата проведения
- 23 апреля, 15.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
- Гол:
- 0:1 – 74 Воропаев.
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Акрон –
Зуев, Рогач (Сагуткин, 46), Волков, Чудин, Савичев (Делькин, 79), Килин, Палиенко, Азаров, Ефремов (Сасин, 66), Гираев (Базелюк, 66), Кожедуб (Чистяков, 46).
- Дата проведения
- 23 апреля, 15.00, «стадион КАМАЗ»
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КАМАЗ –
Куликов, Морозов, Аюкин, Смирнов, Мамин, Замалиев, Кириллов (Badrtdinov, 79), Калугин (Лопатин, 79), Воронин (Игнатенко, 90), Paltsev (Казимир, 86), Янушковский (Акоста, 79).
- Дата проведения
- 23 апреля, 16.00, «Stadion Metallurg, Lipetsk»
- Гол:
- 1:0 – 71 Никитенков.
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Металлург Липецк –
Кобзев, Поликутин, Никитенков, Иваньков, Войдель, Бабаев (Завезен, 88), Яковлев (Овчинников, 61), Киселев, Великородный (Поярков, 80), Кутьин (Долгов, 80), Арустамян.
- Дата проведения
- 23 апреля, 16.00, «Центральный стадион профсоюзов»
- Гол:
- 1:0 – 52, пенальти Максимов.
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Факел –
Дашаев, Брызгалов, Городовой, Черов, Мастерной (Магаль, 46), Акбашев, Шаваев (Дмитриев, 46), Мендель (Пейчинович, 72), Файзуллин (Никитин, 67), Аппаев, Максимов (Дядюн, 72).
- Дата проведения
- 23 апреля, 18.00, «Стадион Калининград»
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Балтика –
Тишкин, Карпович (Осипов, 46), Латышонок, Мещанинов, Алейник (Кленкин, 46), Попов (Храмцов, 90), Кашчелан, Альшин, Казаев (Гелоян, 86), Максименко (Барсов, 64), Мусаев.
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СКА Хабаровск –
Денисов, Мануйлов (Никифоров, 80), Иллой-Айет, Фомин, Сугробов, Тихонов, Гаглоев (Караев, 80), Гащенков, Квеквескири (Мартусевич, 87), Гонгадзе, Цаллагов (Дмитриев, 80).
- Дата проведения
- 23 апреля, 18.00, «Stadion Akademii FK Krasnodar»
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Краснодар-2 –
Стежко, Пивоваров, Агкацев, Sukhoruchenko, Zhilkin (Gayvoronskiy, 86), Кратков (Мацукатов, 46), Кокоев (Кучугура, 60), Рейхмен (Gubzhokov, 70), Сабуа, Халназаров, Самко (Апеков, 46).
- Дата проведения
- 24 апреля, 15.00, «Газовик»
- Дата проведения
- 24 апреля, 16.00, «Волгоград-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.