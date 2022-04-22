Моуринью не общался с прессой перед матчем с «Интером». Он хотел избежать вопросов о судьях

не провел пресс-конференцию накануне игры против .

Как сообщает Corriere dello Sport, главный тренер «Ромы» хотел избежать вопросов о судьях, которых он раскритиковал после выездного матча с «Наполи» (1:1).

Отмечается, что назначение арбитра Симоне Соццы на завтрашнюю игру с «Интером» также вызвало споры, и Моуринью не захотел это комментировать.

Португалец будет доступен для общения с журналистами после матча с «нерадзурри».

Матч «Интер» – состоится 23 апреля. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Моуринью не понравилось судейство в матче с «Наполи»: «Иногда мне было стыдно находиться у бровки»