Гильермо Варела: «Будет здорово, если «Зенит» будет проигрывать, а «Динамо» финиширует первым»

надеется на потерю очков «Зенитом» для чемпионства «Динамо».

«Мы хорошо выступаем в этом сезоне, к чему мы стремились с тех пор, как я пришел в клуб. Мы идем на втором месте в турнирной таблице в трех очках от .

Будет здорово, если они будут проигрывать в концовке, а мы сможем их догнать и финишировать первыми.

После зимней паузы у меня было небольшое повреждение, из-за которого я пропустил первые игры. Потом я вернулся к матчу со «Спартаком», но тогда еще не был готов на сто процентов.

Сейчас же я снова себя чувствую очень хорошо. Мы вышли на финишную прямую, и я готов на 120 процентов», – сказал защитник .