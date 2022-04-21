«Барса» дает Роберто контракт на 1 год. Окружение игрока считает продление практически невозможным

и ведут переговоры о новом контракте.

Каталонский клуб предлагает 30-летнему футболисту соглашение сроком на 1 год, в котором не предусмотрена опция продления. «Барса» немного повысила зарплату по сравнению с той, что предлагала испанцу изначально, но она все равно остается слишком низкой.

Окружение футболиста считает подписание нового договора на нынешних условиях практически невозможным. Несмотря на это, сегодня представители игрока встречаются с боссами «Барселоны», сообщил журналист Адриа Албетс.

В этом сезоне хавбек провел 12 матчей за «Барсу» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 передачу. Статистику воспитанника каталонского клуба можно изучить здесь.