Конте про «МЮ»: «Усилившись Роналду, Вараном и Санчо, они выступили хуже, чем в прошлом сезоне. Странно»

высказался о назначении Эрика тен Хага на пост тренера «Манчестер Юнайтед».

«Конечно, мы говорим о большом, серьезном клубе. Не забывайте, что в прошлом сезоне занял второе место и усилил состав Вараном, Санчо и . Странно, ведь они усилили состав, но выступили хуже, чем в прошлом сезоне. Это показывает, что в Англии все непросто.

Работа в сложна для любого тренера, уровень здесь очень высок. Тренер «Манчестер Юнайтед» сталкивается с колоссальным давлением. Нужно бороться за трофеи. Это нелегко, потому что у других команд такие же планы», – сказал тренер .

Эрик тен Хаг – новый тренер «МЮ». Обошел в гонке Почеттино и до конца сезона остался в «Аяксе», чтобы выиграть третье чемпионство