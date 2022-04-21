Конте про «МЮ»: «Усилившись Роналду, Вараном и Санчо, они выступили хуже, чем в прошлом сезоне. Странно»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Рафаэль Варан Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Антонио Конте высказался о назначении Эрика тен Хага на пост тренера «Манчестер Юнайтед».

«Конечно, мы говорим о большом, серьезном клубе. Не забывайте, что в прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял второе место и усилил состав Вараном, Санчо и Криштиану Роналду. Странно, ведь они усилили состав, но выступили хуже, чем в прошлом сезоне. Это показывает, что в Англии все непросто.

Работа в АПЛ сложна для любого тренера, уровень здесь очень высок. Тренер «Манчестер Юнайтед» сталкивается с колоссальным давлением. Нужно бороться за трофеи. Это нелегко, потому что у других команд такие же планы», – сказал тренер «Тоттенхэма».

Эрик тен Хаг – новый тренер «МЮ». Обошел в гонке Почеттино и до конца сезона остался в «Аяксе», чтобы выиграть третье чемпионство

Опрос

У Тен Хага получится в «МЮ»?
12503 голосa
Да, это именно тот тренер
42%
Эрик тен Хаг
Средне, все слишком запущенно
45%
Ральф Рангник
Это ошибочное назначение
13%
Маурисио Почеттино

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