Прогноз на матч Краснодар — Зенит 25.04.2022 РПЛ: прогноз на футбольный матч

В 26 туре российской Премьер-Лиги поклонников отечественного футбола ждет огненное противостояние между Краснодаром и Зенитом. Игра состоится 25 апреля и начнется в 18:00. Как себя покажут быки, лишившиеся всех своих звездных легионеров? Сможет ли Зенит обыграть соперника и сохранить преимущество в борьбе за золото? Сколько голов забьют обе команды? Ответ на эти вопросы мы узнаем после матче Краснодар — Зенит.

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Матч Краснодар – Зенит: турнирное положение команд

Краснодар, несмотря на все свои проблемы, сохраняет место в пятерке сильнейших команд национального первенства. Быки после 24 сыгранных матчей располагаются на пятой строчке в турнирной таблице и имеют в своем активе 39 очков. Команда одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений. Горожане забили 35 голов и пропустили 24 мяча.

Что касается турнирных перспектив, то Краснодар сохраняет шансы на место в тройке сильнейших команд по итогам сезона — быки отстают от идущего третьим ЦСКА на пять баллов, и по сравнению с армейцами, Сочи, Динамо и Зенитом, имеют одну игру в запасе. В то же время, Краснодар обгоняет Локомотив и Крылья Советов лишь на один балл — при этом, у Локо, так же как и у быков, сыграно 24 матча.

Зенит после 25 сыгранных поединков лидирует в РПЛ. Подопечные Семака набрали 55 очков и на 3 балла обгоняют московское Динамо — москвичи идут на втором месте с 52 очками. Зенит выиграл 16 встреч, 7 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения.

Петербуржцы забили 58 голов — это лучший результат в лиге и пропустили 24 мяча, столько же, как Динамо и Краснодар.

Статистика последних пяти матчей Краснодара и Зенита

Обе команды по-разному провели свой отрезок из пяти матчей. Краснодар одержал две победы — над Спартаком (2:1) и Рубином (1:0), один матч сыграл вничью, разойдясь миром с Уфой (1:1), а также потерпел два поражения от Динамо (0:1) и самарских Крыльев (0:2).

Быки забили 4 и пропустили 5 голов, команда, в среднем, забивает по 0,8 мяча за матч, а пропускает по 1 голу за игру. Всего Краснодар наносит 6,4 удара по воротам соперника, из которых 2,6 приходятся в створ. Пропускают Краснодарцы по 15 ударов за матч.

Зенит в последних пяти матчах одержал три победы: над тульским Арсеналом (3:0), грозненским Ахматом (2:0) и екатеринбургским Уралом (3:1), один раз сыграл вничью, разойдясь миром с Сочи (0:0) и потерпел поражение в Кубке России от Алании (2:2 в основное время, 5:6 по пенальти).

Сине-бело-голубые забили 10 голов, из которых, в среднем. на игру приходятся по два гола, и пропустили 3 мяча. Питерцы нанесли по воротам соперника 15,8 ударов, из которых в створ пришлись 7,2 удара. Пропустили по своим воротам 8,6 ударов.

Прогноз и котировки букмекеров на матч Краснодар – Зенит

Краснодар, несмотря на отъезд легионеров, по-прежнему сохраняет шансы на место в тройке лидеров. Однако команда несколько потеряла в стабильности выступлений — ослабли как оборона, так и атака быков. Впрочем, команду здорово выручает Матвей Сафонов.

Зенит в чемпионате безупречен, а вылет из Кубка можно считать досадной случайностью — глобально петербуржцы заряжены на победу в чемпионате, что показывают в играх с аутсайдерами и середняками первенства. Впрочем, и поединки с равными по классу показывают превосходство подопечных Семака.

Наверняка в предстоящей встрече Зенит будет действовать с позиции силы — все-таки уровень зенитовских легионеров выше игроков Краснодара. Кроме того, питерцам нужно реабилитироваться за поражение в Кубке России. Предположим, что Зенит обыграет Краснодар с разницей в два мяча. Но при этом, сделаем ставку и на то, что быки не уйдут с поля без забитого гола.

Букмекерская контора Винлайн предлагает следующие коэффициенты на игру:

x1 — 7,6

ничья — 5,2

x2 — 1,44

ТБ 2,5 — 1,57

ТМ 2,5 — 2,34

ОЗ да — 1,82

ОЗ нет — 1,94

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Где смотреть Краснодар – Зенит