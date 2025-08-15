«Ман Сити» отдаст Нюпана в аренду «Мидлсбро». «Горожане» купили 18-летнего хавбека у «Русенборга» за 12,5 млн фунтов

Хавбек «Манчестер Сити» Сверре Нюпан близок к переходу в «Мидлсбро» на правах аренды.

В сделке по 18-летнему норвежцу осталось уладить последние детали, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Месяц назад «горожане» купили Нюпана у «Русенборга» за рекордные для чемпионата Норвегии 12,5 млн фунтов.