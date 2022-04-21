Прогноз на матч Челси — Вест Хэм 24.04.2022 АПЛ: прогноз на футбольный матч

24 апреля 2022 года в матче 34 тура английской Премьер-Лиги лондонский Челси на своем поле сыграет с Вест Хэмом. Встреча начнется в 15:00 по московскому времени. Смогут ли подопечные Тухеля реабилитироваться за поражение в дерби с Арсеналом (2:4)? Как сыграет Вест Хэм? Забьет ли Ромелу Лукаку? Выйдет ли на поле Андрей Ярмоленко? Ответы на эти вопросы мы узнаем по окончанию матча между Челси и Вест Хэмом.

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Матч Челси — Вест Хэм: турнирное положение команд

Лондонский челси, несмотря на поражение в матче с Арсеналом, продолжает сохранять за собой третью строчку в турнирной таблице АПЛ. Синие, после 31 сыгранного матча, набрали 62 очка. Подопечные Тухеля выиграли в 18 матчах, 8 игр свели вничью и потерпели пять поражений. Челси входит в число трех лучших команд по количеству забитых мячей — 66 голов, пропускают лондонцы относительно немного — 27 голов (меньше только у Ливерпуля и Манчестер Сити с 22 и 20 пропущенными голами).

Аристократы на пять баллов обгоняют ближайших преследователей — Тоттенхэм и Арсенал (у обоих лондонских клубов по 57 очков). В то же время. синим будет довольно тяжело взобраться выше третьей строчки — команда отстает от лидера на 15 баллов, а также уступает Ливерпулю 14 очков.

Вест Хэм с 52 баллами располагается на 7 месте. Команда ведет борьбу за место в еврокубках. Подопечные Мойеса провели 33 матча, в которых 15 раз одержали победу, 7 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений. Вест Хэм забил 52 и пропустил 44 гола соответственно — это уровень команд из ТОП-10 английской Премьер-Лиги.

Молотобойцы на три балла обгоняют Вулверхэмптон (у клуба 49 очков), и на солидные 11 очков Лестер — подопечные Роджерса занимают 9 место с 41 баллом соответственно. Что касается еврокубковых перспектив, то Вест Хэм отстает от Тоттенхэма и Арсенала на пять баллов, а также уступает два очка идущего в зоне Лиги Конференций Манчестеру Юнайтед (команда Рангника набрала 52 балла).

Краткая статистика Челси и Вест Хэма в последних пяти матчах

Челси в пяти последних матчах дважды проиграл — дома Реалу (1:3), а также Арсеналу (2:4) и одержал три победы. Подопечные Тухеля переиграли Саутгемптон (6:0), вернули должок Реалу (3:2), победили Кристал Пэлас (2:0).

Синие забили 14 голов (2,8 за игру) и пропустили 9 мячей (1,8 за игру), нанесли по воротам соперника 19,2 удара по воротам, и допустили 8,4 удара по своим воротам. При этом, Челси попадал в створ ворот 6,4 раза за матч. Отметим, что здесь приведены средние значения на каждый из рассматриваемых матчей.

Вест Хэм дважды победил — молотобойцы одолели Эвертон (2:1), а также на выезде Лион (3:0), дважды сыграл вничью (с Бернли и Лионом) — обе встречи закончились со счетом 1:1. Подопечные Мойеса также потерпели поражение от Брентфорда (0:2).

Молотобойцы забили 7 голов и пропустили пять мячей. Команда, в среднем за игру, забивала по 1,4 мяча и пропускала по 1,8 голов. Всего Вест Хэм наносил по 10,4 удара за игру и допускал по 15,6 ударов по своим воротам. Лондонцы били в створ ворот соперника 4,6 раза за каждый из пяти матчей (среднее значение).

Котировки букмекеров на матч Челси — Вест Хэм

Букмекерская контора Винлайн предлагает следующие коэффициенты на игру:

x1 — 1,57

ничья — 4,42

x2 — 6,55

ТБ 2,5 — 1,92

ТМ 2,5 — 2,02

ОЗ да — 2,00

ОЗ нет — 1,77

Мы согласимся с букмекером — Челси выглядит фаворитом встречи. Синим надо реабилитироваться за поражение в матче с Арсеналом, кроме того, команда теперь может сконцентрироваться на выступлениях в АПЛ, в то время как Вест Хэм продолжает участие в еврокубках. Матч не получится богатым на забитые голы, поэтому предположим, что игра закончится со счетом 1:0 или 2:0 в пользу подопечных Тухеля.

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