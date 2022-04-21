Аллегри о 2:0 с «Фиорентиной»: «Ювентус» должен был забивать второй гол раньше»

прокомментировал выход в финал Кубка Италии.

Главный тренер высказался после ответного матча 1/2 финала с «Фиорентиной» (2:0, первая игра – 1:0).

«Полузащитники проделали отличную работу. Рабьо однозначно стал лучше обострять игру, плюс у него был отличный момент с отмененным голом.

Нужно поздравить ребят – выход в финал был целью на этот сезон. После ничьей с «Болоньей», когда мы не реализовали кучу моментов, мы пережили несколько тяжелых дней.

опасна в комбинационной и скоростной игре, если дать ей возможность атаковать, но нам удавалось хорошо обороняться и находить свободные зоны. Мы должны были забивать второй гол раньше, но допускали брак в передачах при контратаках.

Это футбол: мы терпели и победили. Все, кто вышел на замену, сыграли очень хорошо. Мы показали командный дух и вышли в финал», – сказал Аллегри.