Кубок Италии. 1/2 финала. «Ювентус» обыграл «Фиорентину»

«Ювентус» дома обыграл «Фиорентину» (2:0) в 1/2 финала Кубка Италии.
«Интер» выбил «Милан» (3:0) во вторник.
1/2 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 20 апреля, 22.00, «Альянц Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 32 Бернардески, 2:0 – 90 Данило.
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Ювентус –
Перин, Де Шильо (Куадрадо, 79), Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Рабьо, Закария, Бернардески (Кьеллини, 82), Мората (Дибала, 66), Влахович (Кин, 82).
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Фиорентина –
Дронговски, Венути (Кальехон, 69), Мартинес, Игор Жулио, Бираги, Данкан (Мале, 79), Иконе (Пионтек, 79), Торрейра (Амрабат, 46), Сапонара (Соттиль, 62), Артур, Гонсалес.
Первый матч – 1:0
- Дата проведения
- 19 апреля, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Интер –
Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Бастони (Д`Амброзио, 78), Перишич (Гозенс, 79), Брозович, Чалханоглу (Видаль, 73), Барелла, Корреа (Санчес, 70), Мартинес (Джеко, 70).
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Милан –
Меньян, Калабрия (Габбия, 73), Томори, Калулу, Эрнандес, Кессиэ, Беннасер (Крунич, 73), Салемакерс (Жуниор Мессиас, 46), Тонали (Браим Диас, 46), Жиру, Рафаэл Леау (Лазетич, 86).
Первый матч – 0:0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.