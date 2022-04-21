Кубок Италии. 1/2 финала. «Ювентус» обыграл «Фиорентину»

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«Ювентус» дома обыграл «Фиорентину» (2:0) в 1/2 финала Кубка Италии.

«Интер» выбил «Милан» (3:0) во вторник.

Кубок Италии

1/2 финала

Ответные матчи

Ювентус – Фиорентина 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
20 апреля, 22.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 32 Бернардески, 2:0 – 90 Данило.
ЮвентусПерин, Де Шильо (Куадрадо, 79), Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Рабьо, Закария, Бернардески (Кьеллини, 82), Мората (Дибала, 66), Влахович (Кин, 82).
ФиорентинаДронговски, Венути (Кальехон, 69), Мартинес, Игор Жулио, Бираги, Данкан (Мале, 79), Иконе (Пионтек, 79), Торрейра (Амрабат, 46), Сапонара (Соттиль, 62), Артур, Гонсалес.
Предупреждения:
Де Шильо (45), Мартинес (72).

Первый матч – 1:0

Интер – Милан 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
19 апреля, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Мартинес, 2:0 – 40 Мартинес, 3:0 – 82 Гозенс.
ИнтерХанданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Бастони (Д`Амброзио, 78), Перишич (Гозенс, 79), Брозович, Чалханоглу (Видаль, 73), Барелла, Корреа (Санчес, 70), Мартинес (Джеко, 70).
МиланМеньян, Калабрия (Габбия, 73), Томори, Калулу, Эрнандес, Кессиэ, Беннасер (Крунич, 73), Салемакерс (Жуниор Мессиас, 46), Тонали (Браим Диас, 46), Жиру, Рафаэл Леау (Лазетич, 86).
Предупреждения:
Эрнандес (35), Шкриньяр (50), Томори (90).

Первый матч – 0:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Италии

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