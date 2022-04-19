Экс-судья Николаев о фоле Кузяева: «Проще объяснить, почему это красная, а не желтая»

Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев оценил судейство в матче – (3:1).

Хавбек петербургского клуба получил желтую карточку за подкат против Даниэла Мишкича.

«Это такой пограничный эпизод, на самом деле. Сложное решение. Для меня проще объяснить, почему это красная карточка, чем попытаться объяснить, что это желтая.

Потому что можно говорить, почему нога Далера оказалась так высоко, что он споткнулся о газон. При этом его сопернику, который мог получить тяжелую травму, конечно, не легче.

В плане дисциплинарных наказаний, посмотрим, что скажет Экспертно-судейская комиссия», — сказал Николаев.

Игру обслуживал арбитр .

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