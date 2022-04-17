«Судейство Мешкова в матче «Зенита» – катастрофа. Кузяев фолил на красную. А потом он не дал пенальти в ворота «Урала» и не удалил защитника». Экс-арбитр Федотов об игре РПЛ

раскритиковал работу в матче – .

«Момент с пенальти в ворота «Урала» простой, решение верное. Кузьмичев попал локтем Сергееву в лицо, тут еще и желтая карточка должна быть. Почему Мешков не заметил нарушение сам? Судьям, видимо, сказали не замечать такие эпизоды, чтобы показать важность ВАР. 11-метровый-то очевидный.

Судейство Мешкова в матче «Зенита» и «Урала» – это катастрофа. В моменте с фолом Кузяева его звали посмотреть, что Далер фолил на красную. Но он посчитал, что это желтая, хотя я не понимаю, как так можно?! Он в матче «Арсенала» и «Ахмата» за такой же фол удалил игрока, чем отличается Кузяев – цветом футболки?

А на 60-й минуте надо было назначать пенальти в ворота «Урала» и удалять защитника «Урала» за лишение явной возможности забить гол. Можно и про серьезное нарушение правил говорить – он же въехал Сергееву коленом в голову. Как этого можно не увидеть и не удалить?

Происходящее – катастрофа РФС. Вот что бывает, когда назначаешь действующего судью, отвечающего за молодых арбитров, на руководящую должность», – сказал бывший арбитр.