«Твоя боль – наша боль 💔». «МЮ», «Реал», «Спортинг» и Португалия поддержали Роналду, потерявшего новорожденного сына

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«Реал Мадрид» и «Манчестер Юнайтед» выразили соболезнования Криштиану Роналду.

Сегодня португальский форвард объявил, что они с Джорджиной Родригес потеряли новорожденного сына, а девочка жива.

«Твоя боль – наша боль, Криштиану 💔. Желаем любви и силы тебе и твоей семье в это время», – говорится в твите «МЮ».

Также Роналду поддержали клубы, за которые он играл.

«Реал Мадрид», президент и совет директоров клуба глубоко опечалены смертью одного из двух детей, которых ждали наш дорогой Криштиану Роналду и его спутница Джорджина Родригес. «Реал» разделяет боль этой семьи и передает ей все наше тепло», – сказано в заявлении «Реала».

«Держись, Роналду, сил! 🙏 Вся семья «Спортинга» с тобой 💚», – говорится в твите первого клуба Криштиану, лиссабонского «Спортинга».

«Сил тебе, капитан! ❤️» – гласит твит сборной Португалии.

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