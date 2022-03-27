Джордж Клуни следит за «Дерби Каунти»: «С клубом меня познакомил Джек О’Коннелл. Это отличная команда с историей, их ждет большое будущее»

Джордж Клуни заявил, что следит за играми и результатами команды «Дерби Каунти».
«С клубом меня познакомил актер Джек О’Коннелл несколько лет назад, когда мы вместе были на съемках фильма. Он был так увлечен командой, всю свою жизнь следил за «Дерби Каунти».
Я задал ему несколько вопросов, и его было не остановить. Он действительно любит клуб и много о нем знает.
Я посмотрел несколько игр по телевизору и постепенно стал лучше понимать футбол, стал следить за играми и результатами «Дерби Каунти». С тех пор я слежу за ними.
У «Дерби» отличный футбольный клуб с фантастической историей. Уверен, что их ждет большое будущее.
Знаю, что в последнее время у них были проблемы. В данных обстоятельствах команда очень усердно работала и играла хорошо. Глядя на это, понимаю, что не только игроки на поле, но и болельщики сыграли заметную роль», – сказал актер.