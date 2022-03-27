Джордж Клуни следит за «Дерби Каунти»: «С клубом меня познакомил Джек О’Коннелл. Это отличная команда с историей, их ждет большое будущее»

Джордж Клуни заявил, что следит за играми и результатами команды .

«С клубом меня познакомил актер Джек О’Коннелл несколько лет назад, когда мы вместе были на съемках фильма. Он был так увлечен командой, всю свою жизнь следил за «Дерби Каунти».

Я задал ему несколько вопросов, и его было не остановить. Он действительно любит клуб и много о нем знает.

Я посмотрел несколько игр по телевизору и постепенно стал лучше понимать футбол, стал следить за играми и результатами «Дерби Каунти». С тех пор я слежу за ними.

У «Дерби» отличный футбольный клуб с фантастической историей. Уверен, что их ждет большое будущее.

Знаю, что в последнее время у них были проблемы. В данных обстоятельствах команда очень усердно работала и играла хорошо. Глядя на это, понимаю, что не только игроки на поле, но и болельщики сыграли заметную роль», – сказал актер.