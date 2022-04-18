Активные фанаты «Барсы» бойкотируют матч с «Кадисом» из-за числа болельщиков «Айнтрахта» на игре ЛЕ

Фанаты «Барселоны» бойкотируют матч с «Кадисом» из-за событий игры с «Айнтрахтом».

Во время матча на «Камп Ноу» присутствовало свыше 20 тысяч болельщиков клуба из Франкфурта. «Блауграна» уступила 2:3 и не вышла в полуфинал.

Активные фанаты «Барселоны» (La Grada de Animación) объявили, что в знак протеста не пойдут на матч с , который состоится сегодня.

В своем заявлении фанаты осудили «извращение системы бесплатных мест», которая позволяет держателям сезонных абонементов продавать свои билеты на матчи, что «дает доступ на стадион туристам и фанатам гостей на фоне политики непомерных цен для кулес».

Ранее PB Nostra Ensenya, одна из групп болельщиков «Барсы», объявила о планах организовать протестный митинг с целью показать руководству свое недовольство сложившейся ситуацией.

Болельщики «Айнтрахта» захватили «Камп Ноу»: выкупили 30 тысяч билетов и освистали «Барсу»