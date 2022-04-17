Де Хеа о Роналду: «Легенда, один из лучших в истории. Его карьера поражает»

Вратарь лестно высказался о .

Форвард оформил хет-трик в матче 33-го тура с (3:2).

«До последней секунды ситуация была напряженной. Мы вели 2:0, нельзя терять контроль над такой игрой. Тем не менее мы начали позволять создавать моменты у наших ворот, и соперник забил в конце первого тайма. Это всегда неприятно.

Надо лучше контролировать матчи, тем более дома с «Норвичем». Но матч получился отличным, мы бились до конца. Хороший опыт. А у Роналду три прекрасных гола.

Его карьера поражает, он продолжает забивать, оформлять хет-трики, помогать команде. Он легенда и один из лучших в истории.

Когда он забивает, это хорошо для команды, да и для всех хорошо», – сказал Де Хеа.

Царский хет-трик Роналду: вонзил со штрафного и выгрыз для «МЮ» победу 👑