Де Хеа о Роналду: «Легенда, один из лучших в истории. Его карьера поражает»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа лестно высказался о Криштиану Роналду.
Форвард оформил хет-трик в матче 33-го тура АПЛ с «Норвичем» (3:2).
«До последней секунды ситуация была напряженной. Мы вели 2:0, нельзя терять контроль над такой игрой. Тем не менее мы начали позволять создавать моменты у наших ворот, и соперник забил в конце первого тайма. Это всегда неприятно.
Надо лучше контролировать матчи, тем более дома с «Норвичем». Но матч получился отличным, мы бились до конца. Хороший опыт. А у Роналду три прекрасных гола.
Его карьера поражает, он продолжает забивать, оформлять хет-трики, помогать команде. Он легенда и один из лучших в истории.
Когда он забивает, это хорошо для команды, да и для всех хорошо», – сказал Де Хеа.
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