Гендиректор «Сочи» про 2:2 с «Локо»: «Нас обокрали, общественность все видит. Не понимаем, почему на Кассьерре не назначили пенальти»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Василий Казарцев Матео Кассьерра Спорт-Экспресс Сочи Дмитрий Рубашко Ашот Хачатурянц Футбол

Генеральный директор «Сочи» остался недоволен арбитром после матча РПЛ с «Локомотивом».

Южане сыграли вничью с московской командой (2:2) в игре чемпионата России. Главным арбитром матча был Василий Казарцев.

«Согласен, что нас обокрали. Я думаю, общественность все видит.

Мы же не слепые и все прекрасно понимаем. Мы будем обращаться в ЭСК. Думаю, Ашоту Рафаиловичу (Хачатурянцу – прим.) еще нужно там достаточно поработать.

Мы сами не понимаем, почему на Кассьерре не назначили пенальти», – заявил Дмитрий Рубашко.

Сгусток хамства, грубости и агрессии у «Сочи» с «Локо»: коленом в грудь, удар ногой в ответ. Итог – два удаления и почти драка

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