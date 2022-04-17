Данила Прохин: «ВАР смотрят очень долго, это разбивает игру. Мы 10 минут стоим»

Защитник высказался на тему оптимизации просмотра видеоповторов.

Его команда сыграла вничью с «Локомотивом» (2:2) в 25-м туре . Во втором тайме главный судья Василий Казарцев после видеоповтора удалил двух футболистов – Родригао и Яна Кухту.

«Конечно, хотелось выиграть, но тоже хорошо смотрелся. Я думаю, ничья – закономерный результат.

Но я не знаю… Очень долго смотрят ВАР, и это разбивает [игру]. Мы 10 минут стоим. Это надо как-то исправлять.

Они тоже хотят выиграть. Такая игра на встречных курсах… Они тоже молодцы, но мы были чуть ближе к победе», – сказал Прохин.