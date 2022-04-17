Комличенко забил в 3-м матче за «Ростов» подряд. У него 7 голов в РПЛ – лучший результат в карьере

Теги Ростов премьер-лига Россия Арсенал Тула Николай Комличенко Кирилл Щетинин Футбол

Николай Комличенко отличился за «Ростов» в матче с тульским «Арсеналом».

26-летний форвард открыл счет в матче 25-го тура РПЛ, точно пробив в ближний угол после паса от полузащитника Кирилла Щетинина.

Комличенко забил в третьем матче за «Ростов» подряд. Ранее он реализовал пенальти в игре с «Локомотивом» (4:1), а также забил победный гол в перенесенном матче 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

Россиянин продолжает улучшать свой результат по голам в РПЛ – теперь у него 7 голов в чемпионате. За «Динамо» больше 4 голов он не забивал.

Полную статистику форварда можно изучить по ссылке.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Ростовом» и «Арсеналом».

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