Комличенко забил в 3-м матче за «Ростов» подряд. У него 7 голов в РПЛ – лучший результат в карьере

Николай Комличенко отличился за «Ростов» в матче с тульским «Арсеналом».
26-летний форвард открыл счет в матче 25-го тура РПЛ, точно пробив в ближний угол после паса от полузащитника Кирилла Щетинина.
Комличенко забил в третьем матче за «Ростов» подряд. Ранее он реализовал пенальти в игре с «Локомотивом» (4:1), а также забил победный гол в перенесенном матче 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).
Россиянин продолжает улучшать свой результат по голам в РПЛ – теперь у него 7 голов в чемпионате. За «Динамо» больше 4 голов он не забивал.
Полную статистику форварда можно изучить по ссылке.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Ростовом» и «Арсеналом».