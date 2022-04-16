«Спартак» пропустил от «Рубина», играя в меньшинстве после травмы Умярова. Замену не успели сделать

«Рубин» забил , когда соперник играл в меньшинстве из-за травмы .

Хавбек московской команды получил повреждение задней поверхности правого бедра и на 28-й минуте матча 25-го тура покинул поле.

«Спартак» не успел сделать замену до возобновления игры и пропустил на 30-й минуте от защитника казанцев .

Полузащитник красно-белых вышел на замену только на 31-й минуте.

Видеотрансляция матча «Спартак» – «Рубин». 0:1 – Игнатьев забил. Текстовый онлайн тоже есть