«Спартак» пропустил от «Рубина», играя в меньшинстве после травмы Умярова. Замену не успели сделать

«Рубин» забил «Спартаку», когда соперник играл в меньшинстве из-за травмы Наиля Умярова.
Хавбек московской команды получил повреждение задней поверхности правого бедра и на 28-й минуте матча 25-го тура РПЛ покинул поле.
«Спартак» не успел сделать замену до возобновления игры и пропустил на 30-й минуте от защитника казанцев Владислава Игнатьева.
Полузащитник красно-белых Данил Пруцев вышел на замену только на 31-й минуте.
Видеотрансляция матча «Спартак» – «Рубин». 0:1 – Игнатьев забил. Текстовый онлайн тоже есть