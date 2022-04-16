«Зенит» заработал 9-й пенальти в этом сезоне РПЛ – Сергееву попали локтем в лицо. Больше пенальти дали только «Краснодару» – 12

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«Зенит» заработал 9-й пенальти в этом сезоне РПЛ.

В первом тайме матча с «Уралом» защитник екатеринбуржцев Иван Кузьмичев попал форварду «Зенита» Ивану Сергееву локтем в лицо в своей штрафной.

После консультации с ВАР арбитр Виталий Мешков принял решение назначить пенальти. Арбитры изучали видеоповторы примерно две с половиной минуты.

Полузащитник Клаудиньо не реализовал пенальти, но забил на добивании.

Это 9-й пенальти в пользу «Зенита», назначенный в этом сезоне РПЛ. По этому показателю петербуржцы делят второе место с «Динамо», лидирует «Краснодар» – 12 пенальти.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ». Видеотрансляцию можно посмотреть на нашем сайте.

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