«Зенит» заработал 9-й пенальти в этом сезоне РПЛ – Сергееву попали локтем в лицо. Больше пенальти дали только «Краснодару» – 12

«Зенит» заработал 9-й пенальти в этом сезоне .

В первом тайме матча с защитник екатеринбуржцев Иван Кузьмичев попал форварду Ивану Сергееву локтем в лицо в своей штрафной.

После консультации с ВАР арбитр Виталий Мешков принял решение назначить пенальти. Арбитры изучали видеоповторы примерно две с половиной минуты.

Полузащитник Клаудиньо не реализовал пенальти, но забил на добивании.

Это 9-й пенальти в пользу «Зенита», назначенный в этом сезоне РПЛ. По этому показателю петербуржцы делят второе место с , лидирует – 12 пенальти.

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