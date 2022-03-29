«Милан» и «Интер» зашли в тупик с проектом нового стадиона из-за бюрократии и критики экологов. Возможно строительство в другом районе

Теги Интер Милан серия А Италия Сан-Сиро стадионы Футбол

В ходе подготовки к строительству нового стадиона «Милана» и «Интера» возникли проблемы.

Как передает Eurosport со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, бюрократические проволочки заметно влияют на реализацию проекта La Cattedrale за авторством компании Populous. Различные общественные группы, экологические организации и даже мэр Беппе Сала препятствуют работе ведущих городских футбольных клубов в этом направлении.

«Милан» и «Интер» заявили, что не готовы тратить средства на проведение дополнительной экспертизы и технико-экономического обоснования проекта, если им не будут даны необходимые гарантии. В связи с этим они начали рассматривать возможность смены района для строительства La Cattedrale. Арена может быть возведена в Сесто Сан-Джованни – городе, входящем в миланскую агломерацию.

Новый стадион «Милана» и «Интера» будет таким: вдохновлен Дуомо, вместимость сократят до 65 тысяч, откроют в 2027-м

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные