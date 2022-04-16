Джикия о российских тренерах: «Хочу, чтобы им больше доверяли. Их немного недооценивают»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Паоло Ваноли Футбол

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о тренерах.

– В футболе есть разница между российской тренерской школой и иностранной?

– Достаточно тяжелый вопрос. Но то, что российских тренеров немного недооценивают, – есть такое. Мне бы хотелось, чтобы российским тренерам больше доверяли. Я не против иностранцев.

Что касается подхода, то это разные школы. Есть команды, где подойдет европейский тренер, а где-то – российский. Это все точечно надо делать.

– А сколько у Ваноли сейчас идет теория, минут 30?

– Долго.

– Говорят же, что больше 30-40 минут уже не воспринимает никто.

– Примерно так и длится плюс-минус, – сказал Джикия.

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