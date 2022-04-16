Джикия о российских тренерах: «Хочу, чтобы им больше доверяли. Их немного недооценивают»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о тренерах.
– В футболе есть разница между российской тренерской школой и иностранной?
– Достаточно тяжелый вопрос. Но то, что российских тренеров немного недооценивают, – есть такое. Мне бы хотелось, чтобы российским тренерам больше доверяли. Я не против иностранцев.
Что касается подхода, то это разные школы. Есть команды, где подойдет европейский тренер, а где-то – российский. Это все точечно надо делать.
– А сколько у Ваноли сейчас идет теория, минут 30?
– Долго.
– Говорят же, что больше 30-40 минут уже не воспринимает никто.
– Примерно так и длится плюс-минус, – сказал Джикия.