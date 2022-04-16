Шварц доверяет запасным игрокам: «Гол Тюкавина это подтвердил. Лесовой великолепно провел недельный цикл»

Главный тренер высказался после матча с «Ахматом» (2:0).

— Первый гол был забит достаточно поздно, но до него вы не делали замен. Были уверены, что стартовый состав даст результат?

— На протяжении первого тайма мы показывали хорошую игру и могли повести в счете. У нас есть абсолютное доверие к игрокам, вышедшим в старте и обладающим отличным мастерством. То же самое я могу сказать и о футболистах, которые остались в запасе, что и подтвердил гол вышедшего на замену Тюкавина.

— Вы заменили Шиманьского еще при счете 1:0. В чем причина этой замены?

— Себастьян является для нас очень важным игроком, который проделывает большой объем работы. Мы решили его заменить, передвинув Захаряна в середину поля, и выпустили на его позицию Лесового, который великолепно провел весь недельный тренировочный цикл.

— Чем вы руководствовались при выборе центрфорварда в стартовый состав?

— Сегодня мы решили, что с первых минут на поле выйдет Смолов. Но я хотел бы отметить всех нападающих, которые есть в нашей обойме – это и Тюкавин, и Грулев, и Н’Жи, и Гладышев, – сказал Шварц.