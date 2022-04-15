Заместитель генпродюсера «Матч ТВ» о критике: «Ни один другой канал так не обсуждают. Всегда хуже получить равнодушие»

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Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» не видит проблемы в критике канала.

– Как вы относитесь к негативу и к такому бурному обсуждению всех действий «Матча»?

– Ни один другой канал не обсуждают так, как «Матч». То, что мы не оставляем зрителя равнодушным – хорошо.

Абсолютно нормально, что спортивные болельщики порой остро и эмоционально обсуждают работу спортивного канала. Недавно, кстати, видел комментарии на YouTube-канале ESPN, и они чуть ли не в точности повторяли то, что периодически слышим мы. Тезисы везде одинаковы, но всегда хуже получить равнодушие.

Мы в последнее время стараемся объяснять зрителям свои решения, доводить свою позицию честно и открыто. Их право, верить или не верить. К адекватной критике мы всегда прислушиваемся и берем во внимание, – сказал Дмитрий Рыжков.

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