Холанд не забивает в 5 матчах Бундеслиги подряд. Это его худшая серия в «Боруссии»

пять матчей подряд не забивает за «Боруссию» в Бундеслиге.

Вчера норвежский нападающий целиком отыграл матч 29-го тура чемпионата между и «Боруссией» (0:2), отдал результативную передачу, но не забил.

Таким образом, безголевая серия 21-летнего форварда в Бундеслиге продлилась до 5 матчей. В прошлый раз Холанд забивал за «Боруссию» в чемпионате 22 января – «Хоффенхайму» (3:2). В той игре он получил травму и не играл до 13 марта.

Это худшая серия норвежца после перехода в «Боруссию». До этого ему семь раз не удавалось отличиться в двух матчах Бундеслиги подряд.

Холанд не смог забить в играх против «Арминии» (1:0), во встрече с которой он провел 28 минут на поле, и «Майнца» (1:0), против которого он отыграл 34 минуты, а также в матчах с (1:1), (1:4) и «Штутгартом» (2:0). Следующим соперником станет «Вольфсбург».

Отметим, что в марте Холанд сыграл за сборную Норвегии в товарищеских матчах. В двух играх за национальную команду он забил три мяча и отдал голевой пас.

В этом сезоне футболист забил 23 гола и отдал 6 передач в 25 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.