«О том, что сербов нужно перестать считать легионерами, у нас говорят неспроста. Их футбольная школа лучше». Агент Сафонов об иностранцах

Агент Алексей Сафонов упомянул возможность перестать считать сербов легионерами в .

– Если из РПЛ уедут все легионеры, то разница в классе между РПЛ и ФНЛ нивелируется?

– Гиггз говорил, что он рос в футбольном плане потому, что тренировался с Кантона и Кином. Прогресса не будет, если вариться в собственном соку. Посмотри на «Зенит»-2. Кто из этих ребят попал в основную команду?

Отъезд легионеров даст дорогу молодым российским футболистам. Но вопрос в том, как они используют шанс. Представь, что будет, если из НХЛ уедут все российские хоккеисты? В НХЛ понимают, что лига станет слабее. Без конкуренции нет будет прогресса.

– Но конкуренция все равно будет. Между российскими игроками.

– Я понимаю. Но уровень у нас все равно не тот. Например, итальянский футбол переживет варку в собственном соку.

Сейчас у нас не просто так говорят о том, что нужно перестать считать легионерами сербов. Сербская футбольная школа лучше [российской], у нее крепче фундамент. Посмотри на успех датского футбола. Он случился благодаря новой программе детского футбола.

У нас, к сожалению, нет детского футбола. Раньше на асфальте играли, и не «летели» паховые кольца, сейчас – столько травм.

Начинать надо с фундамента – платить достойную зарплату детским тренерам. Чтобы люди уважали эту профессию. Сейчас столько частных академий!

Смотришь, якобы академия «Ювентуса» в России, «Порту», «Барселоны». Думаешь: «А в этих клубах знают, что это – их академия?» Кто-то приезжает, курирует, занимается этим? – сказал Сафонов.