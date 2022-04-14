«Ювентус» не уволит Аллегри. Руководство видит улучшения по сравнению с сезоном при Пирло

не уволит по окончании сезона.

Несмотря на то, что результаты команды схожи с результатами в прошлом сезоне, когда командой руководил , руководство заметило положительные изменения и тенденцию к улучшению ситуации.

Так, «Юве» провел 16-матчевую серию без поражений и набрал больше всех очков в Серии А в 2022 году, несмотря на неудачное начало сезона. Также руководство клуба отметило улучшение дисциплины в команде, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

Также отмечается, что увольнение тренера будет невыгодно для «Ювентуса» в финансовом плане, поскольку прошлым летом специалист подписал контракт на 4 года с зарплатой 7 миллионов евро.