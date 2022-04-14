«Ливерпуль» при Клоппе вышел в полуфинал ЛЧ в 3-й раз за 5 попыток

«Ливерпуль» вышел в полуфинал Лиги чемпионов в третий раз при Юргене Клоппе.
Мерсисайдский клуб обыграл «Бенфику» (6:4) по сумме двух матчей 1/4 финала турнира.
В первой игре «Ливерпуль» одержал победу со счетом 3:1, второй матч завершился вничью – 3:3.
Команда под руководством Клоппа вышла в полуфинал Лиги чемпионов в третий раз за пять попыток.
До полуфинала турнира мерсисайдцы не дошли в сезонах-2019/20 и 2020-21, уступив «Атлетико» (в 1/8 финала) и «Реалу» (в 1/4 финала) соответственно.
В сезоне-2018/19 «Ливерпуль» выиграл трофей.