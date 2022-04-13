Паредес интересен «Интеру». «ПСЖ» готов продать хавбека за 15 млн евро

может перейти в .

Как сообщает Foot Mercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, миланский клуб, ранее уже проявлявший интерес к хавбеку , намерен осуществить трансфер в этом году.

Футболист согласен провести переговоры с «нерадзурри», ожидается, что ему предложат контракт на 4 года с зарплатой 5 миллионов евро.

Срок действия контракта Паредеса с «ПСЖ» истекает через год. Парижане готовы продать аргентинца за 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Лиги 1 27-летний игрок провел 15 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.