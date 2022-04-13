Экс-арбитр Шапрон засчитывал красивые голы в спорных ситуациях: «Судьи – это прежде всего болельщики. Иногда ты в восторге от того, что делает игрок»

Теги лига 1 Франция судьи Тони Шапрон Футбол

Бывший судья Тони Шапрон рассказал, почему он иногда засчитывал голы в спорных ситуациях.

Экс-арбитр Лиги 1 ответил  на вопрос о том, засчитывали ли судьи красивые голы в ситуациях, когда атакующая команда, возможно, нарушила правила.

«Да, потому что мы люди и мы любим футбол. Когда ты видишь отличный гол, ты говоришь себе: «Там мог быть небольшой фол», но комбинация была так хороша, что ты засчитываешь его.

Когда я еду на стадион, я хочу увидеть выдающиеся голы. Я самый большой футбольный фанат. Не забывайте, что судьи – это прежде всего футбольные болельщики. И иногда, да, ты в восторге от того, что делает игрок», – сказал Шапрон Canal +. 

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