Пеп Гвардиола: «Дайте Бьелсе мою «Барсу», и вы увидите, как он берет трофеи. Я с «Лидсом» остался бы в Чемпионшипе»

высказался о достижениях .

«Дайте Бьелсе мою «Барселону», и вы увидите, как он берет трофеи. Дайте мне «Лидс», я, при всем уважении к игрокам , все равно остался бы в Чемпионшипе», – сказал тренер в интервью Telemundo Sports.

В качестве тренера Пеп завоевал с каталонским клубом 14 трофеев. Клубы Бьелсы, который в конце февраля был уволен из «Лидса», трижды выигрывали чемпионат Аргентины.

Бьелса работал в «Лидсе» с 2018 по 2022 год. При аргентинском тренере клуб вышел в АПЛ в сезоне-2019/20 спустя 16 лет после вылета из высшего дивизиона.

Бьелса в «Лидсе»: построил уникальный стиль, но не адаптировался даже под топ-соперников и не справился с травмами