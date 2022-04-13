Модрич о выходе в 1/2 ЛЧ: «Челси» – самый сложный соперник. Даже после 3:1 в Лондоне знали, что будет трудно»

прокомментировал выход «Реала» в полуфинал чемпионов.

Полузащитник мадридского клуба высказался после ответного матча 1/4 финала против (2:3 доп.вр., первая игра – 3:1).

«Это трудно описать словами. Мы были за бортом турнира, пока не удалось размочить счет. Не могу сказать, что мы провели плохой матч, но «Челси» здорово пользовался своими шансами и забивал голы.

Даже после матча в Лондоне мы знали, что будет трудно. Для меня это самый сложный соперник», – сказал Модрич.

«Этот пас надо выставить в музее». Модрич вытащил «Реал» в овертайм изумительной тривелой