Начо о камбэке «Реала» с «Челси»: «Нас с детства учат, что сдаваться нельзя никогда»

Начо прокомментировал выход «Реала» в полуфинал чемпионов.

Защитник мадридского клуба высказался после ответного матча 1/4 финала против «Челси» (2:3 доп.вр., первая игра – 3:1).

«Просто невероятно! Один из тех самых вечеров на «Сантьяго Бернабеу». Это противостояние получилось очень сложным. Многое было похоже на битву с «ПСЖ» в прошлом раунде. Когда переживаешь такой вечер на «Бернабеу», то мурашки бегут по коже.

Нам нужно работать над многими аспектами, особенно над дебютом матчей. Но это «Реал» – нас с детства учат, что никогда нельзя сдаваться», – сказал Начо.

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