Спартак — Рубин прогноз на матч 16 апреля РПЛ, прогноз на футбольный матч

В 25 туре Российской футбольной премьер-лиги в Москве сойдутся середняки чемпионата «Спартак» и казанский «Рубин». При этом перед матчем первого круга обе команды рассматривались если не лидерами, то одними из претендентов на место в ведущей пятерке команд. Тогда в первом туре чемпионата Казани «Рубин» оказался сильнее 1 : 0. Но с тех пор прошло восемь месяцев, и это уже совершенно другие команды. У «Спартака» как обычно произошла смена тренера, у клуба из Татарстана наставник прежний, но кардинально поменялся состав. Москвичи в чемпионате уже ни на что не претендуют, а казанцы стремятся сделать все, чтобы не оказаться в зоне стыковых матчей. Принципиальным этот поединок не назовешь, но спартаковцы постараются взять реванш. Внимание на стадион «Открытие Арена», матч начнется в 19:00 по московскому времени.

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«Спартак» (Москва)

С приходом на тренерский мостик «Спартака» итальянского специалиста Паоло Ваноли каких-то качественных сдвигов в игре команды не последовало. Все та же невнятная игра без какого-то рисунка, порой отсутствие у футболистов желания и характера, постоянные жалобы на судейство со стороны руководства. В общем, весь тот коктейль, который сопровождает красно-белых на протяжении многих лет. Чемпионство с Массимо Каррерой стало скорее исключением. В этом сезоне можно вспомнить только один яркий момент — выступление в Лиге Европы. Но туда команда вышла с Руем Виторией.

Обстоятельства сложились таким образом, что «Спартаку» не удалось продолжить выступления в еврокубках по независящим от команды причинам. Все внимание было сосредоточено на внутреннем чемпионате и на Кубке страны. Коллектив пополнили некоторые футболисты как с российским паспортом, так и легионеры, но общего языка на поле пока не найдено, несмотря на зимние сборы с новым тренером. Отсюда и результаты. С начала возобновления чемпионата «Спартак» стало кидать из огня да в полымя. Сначала поражение от ЦСКА 0 : 2, затем победа над «Динамо» с таким же счетом. После случилось домашнее поражение от молодежи «Краснодара» 1 : 2, ничья в гостях с «Нижним Новгородом» 1 : 1 и проигрыш «Локомотиву» 0 : 1.

В предыдущем туре команда смогла впервые при Ваноли одержать домашнюю победу и сразу крупную — 3 : 0 над тульским «Арсеналом». Две победы подряд москвичи на весеннем отрезке пока не выдавали, так что с «Рубином» есть шанс сделать это. Наконец, у «Спартака» неплохие шансы в Кубке России. Сразу после матча с казанцами, красно-белые проведут четвертьфинал с ЦСКА. И у тех, и у других это реальный шанс закончить сезон на мажорной ноте.

«Рубин» (Казань)

«Рубину» стоит только посочувствовать. Если на старте чемпионата команда Леонида Слуцкого одно время даже входила в тройку лидеров, то после зимнего перерыва дела ее выглядят удручающе. Тому есть объективные причины. Санкции со стороны международных футбольных организаций больнее всего ударили как раз по казанцам и по «Краснодару». В предыдущем туре товарищи по несчастью играли между собой в Казани, и в конце матча южане смогли забить мяч в ворота хозяев. В итоге «Рубин» потерпел очередное поражение.

Всего таких поражений с начала возобновления чемпионата у команды из столицы Татарстана набралось пять в шести играх. Три очка удалось раздобыть только 7 марта в гостевом матче с грозненским «Ахматом». На этом отрезке было болезненное поражение в гостях от ЦСКА со счетом 1 : 6, два домашних проигрыша с минимальным счетом от «Ростова» и «Химок». В результате команда перед встречей с московским «Спартаком» оказалась на 12 месте и лишь на одно очко опережает подмосковные «Химки», которые расположились аккурат в зоне стыковых матчей. Отступать «Рубину» дальше некуда. Впереди возникает призрак Футбольной национальной лиги.

С командой ФНЛ казанцы смогут сыграть после выезда в Москву. Отдушиной, как и у «Спартака», является Кубок России. Там в ⅛ финала «Рубин» преодолел сопротивление «Ротора» 2 : 1, а теперь поедет в Красноярск, где за выход в полуфинал сразится с местным «Енисеем», одним из лидеров второго по статусу дивизиона. И все же главная задача — сохранить прописку в Премьер-лиге, в связи с этим матч со «Спартаком» имеет принципиальное значение.

Прогноз на матч «Спартак» — «Рубин»

Команды провели между собой 45 матчей, причем впервые встретились они в 1977 году, находясь в одинаковом статусе команд первой лиги СССР. «Спартак» тогда по итогам сезона первый и единственный раз за историю клуба играл во втором по рангу турнире. В том году москвичи одержали три победы, а затем в матчах «Спартака» и «Рубина» наступил долгий перерыв. Впоследствии соперники играли между собой только в XXI веке. На счету москвичей 21 победа, казанцы выигрывали 14 раз, в десяти поединках была зафиксирована ничья. Представляем результаты последних игр.

22.07.2020, «Рубин» — «Спартак» — 1 : 2;

20.09.2020, «Рубин» — «Спартак» — 0 : 2;

28.02.2021, «Спартак» — «Рубин» — 0 : 2;

14.07.2021, «Рубин» — «Спартак» — 0 : 4;

24.07.2021, «Рубин» — «Спартак» — 1 : 0.

Хозяева предстоящего матча безоговорочные фавориты у букмекеров. На победу красно-белых «Winline» предлагает коэффициент 1,39, в то время как успех «Рубина» оценивается коэффициентом 8,20, ничья по мнению экспертов тоже маловероятна — коэффициент 5,00. Разрыв слишком большой, но учитывая непредсказуемость «Спартака», осечку команда может допустить и в матче с ослабленными казанцами. Рискнем предположить, что гости не проиграют.

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