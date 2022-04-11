Тренер «Буде-Глимт» раскритиковал Моуринью за высказывания о членах его штаба: «Обидно видеть такое поведение от тренера с таким количеством титулов»

Главный тренер ответил на обвинения в нападении на тренера вратарей «Ромы».

Ранее УЕФА отстранил от еврокубков Кьетила Кнутсена и тренера вратарей «Ромы» за стычку после матча Лиги конференций (2:1).

О конфликте

«Из-за подобных событий мне хочется перейти на работу в другой сфере. Я даже задумался, действительно ли это хорошая идея – продолжать работать в футболе.

То, что произошло, далеко от моих ценностей, ценностей клуба и норвежского футбола. В таких ситуациях нужно найти в себе силы и отреагировать наилучшим образом.

Самое главное для меня – это иметь возможность смотреть на себя в зеркало. Если бы я больше не мог этого делать, мне действительно пришлось бы подумать, стоит ли это того», – сказал Кнутсен.

Также тренер высказался о поведении главного тренера римлян Жозе Моуринью. Португалец позволял себе ехидные замечания в отношении членов тренерского штаба «Буде-Глимт» в различных интервью.

«Такое отношение шокирует. Его ценности и тренерский стиль далеки от того, что представляю я. Невероятно обидно видеть такое поведение от тренера с таким количеством титулов и который так долго был частью спорта», – отмети тренер «Буде-Глимт».