УЕФА отстранил от еврокубков главного тренера «Буде-Глимт» и тренера вратарей «Ромы». У них была стычка после матча Лиги конференций

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УЕФА отстранил тренеров «Ромы» и «Буде-Глимт» от участия в еврокубковых матчах.

Были отстранены главный тренер норвежской команды Кьетил Кнутсен и тренер вратарей итальянцев Нуну Сантуш. Между ними произошла стычка после первого матча 1/4 финала Лиги конференций.

Футболист «Ромы» Лоренцо Пеллегрини заявил, что Кнутсен напал на  Сантуша. Оба специалиста обвиняли друг друга в нападении, объясняя свои действия самообороной. 

Временное отстранение продлится до тех пор, пока орган УЕФА по контролю, этике и дисциплине не примет решения по делу.

Ответный матч четвертьфинала Лиги конференций состоится 14 апреля. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

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