УЕФА отстранил от еврокубков главного тренера «Буде-Глимт» и тренера вратарей «Ромы». У них была стычка после матча Лиги конференций

отстранил тренеров «Ромы» и от участия в еврокубковых матчах.

Были отстранены главный тренер норвежской команды Кьетил Кнутсен и тренер вратарей итальянцев Нуну Сантуш. Между ними произошла стычка после первого матча 1/4 финала Лиги конференций.

Футболист «Ромы» Лоренцо Пеллегрини заявил, что Кнутсен напал на Сантуша. Оба специалиста обвиняли друг друга в нападении, объясняя свои действия самообороной.

Временное отстранение продлится до тех пор, пока орган УЕФА по контролю, этике и дисциплине не примет решения по делу.

Ответный матч четвертьфинала конференций состоится 14 апреля. Начало – в 22:00 по московскому времени.