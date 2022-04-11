Каземиро о свисте в адрес Бэйла: «Когда освистываешь такого человека, ты освистываешь историю «Реала»

высказался о свисте в адрес .

Болельщики «Реала» освистали валлийца во время матча с «Хетафе».

«Когда болельщики освистывают игрока, они освистывают нас всех. Футбол – это мнения, у каждого свои, но когда освистывают члена моей команды, я не согласен. Мы должны поддерживать его и выкладываться на поле.

Мне не понравился свист в адрес Бэйла, он – история этого клуба, он забивал очень важные голы. Когда ты освистываешь такого человека, ты освистываешь историю клуба. Публика должна поддержать нас, если мы будем все вместе, будет лучше. Надеюсь, «Бернабеу» заставит наши волосы встать дыбом, здесь 90 минут длятся очень долго», – сказал полузащитник .