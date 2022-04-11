Барселона – Айнтрахт 14.04.2022 Лига Европы, прогноз на футбольный матч

В четверг, 14 апреля, в Барселоне, на стадионе «Камп Ноу» встретятся «Барселона» и «Айнтрахт» в рамках ответного матча ¼ финала Лиги Европы. Поединок начнется в 22:00 по московскому времени.

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Футбольный клуб «Барселона»

«Барса» вышла в плей-офф Лиги Европы за счет занятой третьей строчки в групповом этапе Лиги Чемпионов, где играла в квартете с «Баварией», «Бенфикой» и киевским «Динамо». Каталонцы были близки к тому, чтобы продолжить свой путь в ЛЧ, но в последнем решающем матче в группе проиграли «Баварии» (0:3) и остались за бортом сильнейшего турнира.

После выхода в ЛЕ каталонская команда начала свой путь с 1/16 финала турнира, где ей сразу же достался грозный соперник в лице «Наполи», которым пришлось очень непросто. В первом матче у себя дома «Барса» разошлась с ними миром (1:1). А вот во втором матче удалось добиться гостевой победы над неаполитанцами (4:2), в этой встрече ключевым моментом стали 2 быстрых гола к 13 минуте матча, которые записали на свой счет Альба и Де Йонг. В целом же по матчу испанцы владели инициативой и контролировали ход игры, что позволило им пройти неаполитанцев.

В 1/8 финала получилось неожиданно тяжелое противостояние с «Галатасараем», где в первом домашнем матче испанцы дома сыграли вничью (0:0). Вторая ответная встреча началась тревожно для каталонцев, они пропустили первыми, но все же постоянный натиск над соперником им позволил добиться своего и забить 2 мяча, выиграв в матче (2:1).

В Чемпионате Испании «Барселона» набрала потрясающий ход и побеждает в семи матчах кряду. Если только недавно они шли позади первой пятерки, то сейчас занимают вторую позицию и преследуют лидирующий «Реал», который не так давно обыграли в очной дуэли (4:0). А в последнем туре Примеры «Барса» обыграла в гостях «Леванте» (3:2).

Футбольный клуб «Айнтрахт»

«Айнтрахт» вышел в плей-офф Лиги Европы благодаря занятой первой позиции в групповом турнире, где немцы оказались выше «Олимпиакоса», «Фенерхбахче» и «Антеверпена». Они не проиграли ни одной игры в группе и уверенно на 3 балла опередили своего ближайшего преследователя – «Олимпиакос», причем позволили в двух последних турах немного расслабиться, 2 раза сыграв в них вничью.

А первая строчка, которую они заняли в группе ЛЕ позволила им выйти в плей-офф сразу же в стадию 1/8 финала, где они схлестнулись с испанским «Бетисом», который в этом сезоне выглядит очень здорово, как в испанском первенстве, так и в еврокубках. Двухматчевое противостояние получилось непростым и по сумме двух матчей франкфурты все же прошли дальше, а общий счет в матче был (3:2). В первом матче немцами была добыта важнейшая победа в гостях у «Бетиса» (2:1). При относительно равной игре команд, все же в реализации моментов преуспели немцы, которые первыми открыли счет и после того как испанцы сравняли, смогли почти сразу же вновь выйти вперед.

А в ответном поединке «Бетис» в основное время матча обыграл «Айнтрахт» (1:0), благодаря голу в самой концовке встречи. А уже по истечению двух дополнительном таймов, под самый свисток об окончании встречи, немцы свели этот матч в свою пользу, а автором гола стал Родригес, который подарил команде путевку в четвертьфинал.

В Чемпионате Германии «Айнтрахт» выступает не лучшим для себя образом и идет лишь на 9-ой строчке в таблице. Они не могут выиграть на протяжении трех матчей, а в последнем туре уступили дома «Фрайбургу» (1:2).

Прогноз на матч «Барселона» – «Айнтрахт»

«Барселона» и «Айнтрахт» в очном противостоянии встречались лишь 1 раз и сыграли следующим образом:

05.04.22 «Айнтрахт» – «Барселона» 1:1.

В первой игре оппонентов 1/4 финала Лиги Европы команды разошлись миром (1:1). При этом немцы первыми открыли счет на 48-ой минуте матча, но испанцы нашли в себе силы отыграться на 66-ой минуте и свели матч вничью.

В предстоящей игре команда Хави будет играть на домашней арене и при хорошей поддержке своих болельщиков. Этот фактор должен сказаться на игре команды в положительную сторону и повести команду вперед. Плюс к этому «Барса» сейчас в прекрасной физической форме и думаю что выдаст хорошую зрелищную игру, в которой мы увидим немалое количество голов. Но «Айнтрахт» сбрасывать со счетов не стоит, они хороши в атаке и вероятнее всего 1 гол они все же забьют, но все же в упорной борьбе прогнозирую победу каталонцев.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Winline на эту игру:

Победа «Барселона» – 1.43;

Победа «Айнтрахт» – 7.00;

Ничья – 4.80;

Ф2 (2,5) – 1.23;

Обе забьют-да – 1.83;

ТБ (2,5) – 1.66.

Вероятный исход: П1, Ф2 (2,5), Обе забьют-да,ТБ (2,5).

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Где смотреть Барселона – Айнтрахт