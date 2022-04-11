Аталанта – РБ Лейпциг прогноз на матч ¼ финала Лиги Европы 2021/2022, прогноз на футбольный матч

14 апреля пройдут матчи ¼ финала Лиги Европы. В Бергамо состоится ответная игра «Аталанта» — «РБ Лейпциг». Команды сыграют на поле стадиона «Гевисс». Начало встречи в 19:45 по московскому времени.
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Первый матч завершился вничью 1:1. Явного фаворита в противостоянии нет, но за счет домашнего поля, больше шансов у хозяев. Букмекерская контора BetBoom предлагает следующие коэффициенты на игру Лиги Европы «Аталанта» — «РБ Лейпциг»:
- 2,48 на победу «Аталанты» и 1,90 на проход;
- 3,53 на ничью;
- 2,88 на победу «РБ Лейпциг» и 2,00 на проход;;
- 2,13 на ТМ2,5;
- 1,75 на ТБ2,5.
В домашней игре «быкам» пришлось отыгрываться. На 17-й минуте забил Муриэль с передачи Дзаппакосты. Последний стал автором автогола. Буквально за минуту до автогола, голкипер «Аталанты» отразил пенальти. 11-метровый не реализовал Андре Силва.
«Аталанта»
«Аталанта» неудачно сыграла в группе Лиги чемпионов, набрав всего 6 очков в 6 играх. В одной группе с итальянцами были «Манчестер Юнайтед», «Вильярреал» и «Янг Бойз». Последние набрали на одно очко меньше, чем «Аталанта». На групповой стадии у подопечных Джан Пьеро Гасперини всего одна победа. В плей-офф Лиги Европы итальянцы выступают значительно успешнее. В пяти играх четыре победы и одна ничья. «Аталанта» прошла «Олимпиакос» и «Байер».
В домашнем чемпионате у «Аталанты» не все гладко. Команда опустилась на восьмое место и имеет всего одну победу в пяти крайних играх. Шансы на топ-4 уже потеряны и если не победить в Лиге Европы, то Лиги чемпионов в следующем сезоне не будет. У «Аталанты» 5 побед в 10 крайних официальных матчах, при 2 ничьих и 3 поражениях. Средняя результативность 1,5 гола за матч. Пропустила «Аталанта» 9 раз на этом игровом отрезке.
В лазарете команды три игрока. Длительное время не играет Бриан Кабесас. Игру с «РБ Лейпциг» пропустят Ремо Фройлер и Йосип Иличич. Форвард не играет с середины января.
«РБ Лейпциг»
«РБ Лейпциг», как и «Аталанта», стартовал в еврокубках с Лиги Чемпионов. «Быки» попали в одну группу с «Манчестер Сити», ПСЖ и «Брюгге». Немецкий одержал две победы в двух крайних матчах, обыграв «Брюгге» и «Манчестер Сити». Это позволило стать третьими с 7 очками. Немецкий клуб проиграл три стартовые игры в группе. В плей-офф Лиги Европы «Лейпциг» прошел «Реал Сосьедад» в 1/16 финала. Дома «быки» сыграли вничью 2:2, а на выезде выиграли 3:1. В 1/8 финала «Лейпциг» получил «Спартак», но Доменико Тедеско не дали шансы сыграть против бывшей команды. Немецкий клуб автоматически прошел в четвертьфинал.
С приходом Тедеско в «Лейпциг», результаты команды пошли вверх, как и продвижение по турнирной таблице. Сейчас «быки» на четвертом месте с активом в 51 очков. Шансы на финиш в топ-4 большие. Отрыв от пятого места 3 балла. При Тедеско «быки» проиграли всего два раза в Бундеслиге в 15 играх. В 10 крайних официальных встречах у «РБ Лейпциг» 7 побед и 3 ничьи. В среднем за игру немецкий клуб забивает 2,9 гола. Пропустил «Лейпциг» 6 мячей в 10 играх. 6 из 10 встреч прошли на ТБ2,5.
Из-за травмы не сыграет центральный полузащитник Амаду Айдара. Малиец пропустил уже три матча «быков». С риском дисквалификации на следующий матч выйдут Мохамед Симакан и Кевин Кампль.
Прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы «Аталанта» — «РБ Лейпциг»
Игра в Лейпциге стала первым очным противостоянием команд. в первом четвертьфинале команды сыграли равный матч и явного претендента на проход нет. «Быки» в очень хорошей форме и две последние гостевые встречи выиграли с общим счетом 10:2. У «Аталанты» игровой кризис. Команда проваливается в Серии А. В последних турах было гостевое поражение 1:2 от «Сассуоло» и домашнее поражение 1:3 от «Наполи». Несмотря на скромные результаты, «Аталанта» почти всегда забивает. «Лейпциг» надежной обороной похвастаться не может. В 10-ти крайних матчах Лиги Европы немецкий клуб пропустил 14-ть раз.
Ставка на матч: «обе забьют — да» с коэффициентом 1,58 по линии букмекерской конторы BetBoom. Ставка прошла в 8 из 10 последних матчей «РБ Лейпциг» в Лиге Европы и 8 из 10 гостевых игр команды в турнире. «Аталанта» забивает в 8 из 9 домашних матчей в турнире.
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