Стукалов про 1:2 с «Сочи»: «За безвольные 60 минут «Уфе» нужно извиниться. Это ни в какие ворота»

Главный тренер «Уфы» подвел итоги матча 24-го тура с (1:2).

– Нам нужно извиниться перед своими болельщиками за безвольные 60 минут. Сложно отыгрываться у такой квалифицированной команды, как «Сочи».

Мы старались, к сожалению, отыграли только 1 мяч. Те ребята, которые у нас вышли на замену, дали энергию, мы отодвинули игру от своих ворот и стали действовать агрессивно, но еще раз хочу сказать, что первые 60 минут ни в какие ворота не лезут.

– Учитывая, что «Сочи» – одна из самых организованных команд в Премьер-лиге, в том числе и в обороне, как планировали вскрывать их ворота?

– Планировали проводить быстрые атаки, доводить мяч до флангов. В первом тайме Ортис два раза наносил удары с выгодных позиций, к сожалению, не реализовал.

В целом, когда схемы команд зеркальны, в большей степени используются либо индивидуальные действия, либо игра за спину, либо быстрые ответные атаки. На этом пытались построить игру.

– В следующем матче, против ЦСКА, «Уфа» будет играть вторым номером?

– ЦСКА после ничьей с «Уралом» и поражения от «Химок» будет совсем другим . Здесь мы должны понимать, что нам надо сыграть максимально строго и надежно в обороне и рассчитывать на ответные атаки, – сказал Стукалов.