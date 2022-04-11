Ачерби предложили «Ювентусу» и «Интеру», но защитник «Лацио» не приоритет для обоих клубов

Франческо Ачерби может перейти в топ-клуб Серии А.
34-летний итальянец может покинуть «Лацио» по окончании сезона. Услуги защитника предложили «Ювентусу» и «Интеру».
В Турине Франческо может стать заменой Джорджо Кьеллини, а в миланском клубе работает тренер Симоне Индзаги, с которым у футболиста хорошие отношения. Однако на данный момент Ачерби не является приоритетом для обоих клубов.
Ачерби забил 3 гола, получил 1 желтую и 1 красную карточку в 24 матчах Серии А в этом сезоне. Его статистика – здесь.