Абрамович пробует купить «Валенсию». Об этом сообщил другой претендент на клуб

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Роман Абрамович может стать новым владельцем «Валенсии».

Бывший вице-президент испанского клуба Мигель Сорио, претендующий на приобретение акций клуба, сообщил об интересе владельца «Челси» к «лос чес».

«Питер Лим в Лондоне пытался продать клуб за 250 млн евро и не преуспел. Недавно он передал прессе информацию о том, что у него есть два предложения – от меня и от русского олигарха из «Челси», – сказано в письме, направленном Сорио в СМИ.

El Desmarque информирует, что источники в клубе отрицают выставление «Валенсии» на продажу.

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