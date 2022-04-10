может стать новым владельцем «Валенсии».

Бывший вице-президент испанского клуба Мигель Сорио, претендующий на приобретение акций клуба, сообщил об интересе владельца «Челси» к «лос чес».

в Лондоне пытался продать клуб за 250 млн евро и не преуспел. Недавно он передал прессе информацию о том, что у него есть два предложения – от меня и от русского олигарха из , – сказано в письме, направленном Сорио в СМИ.

El Desmarque информирует, что источники в клубе отрицают выставление «Валенсии» на продажу.